Anche nella stazione di San Gottardo spariti i cartelli bilingue

Dopo Cividale, anche nella stazione ferroviaria di San Gottardo, a Udine, è sparita la segnaletica bilingue in italiano e friulano. A segnalare la situazione presente al capolinea della tratta ferroviaria Udine-Cividale sono i consiglieri comunali Stefania Garlatti-Costa e Andrea Di Lenardo che chiedono che sia al più presto ripristinata la segnaletica bilingue.

“Udine è la capitale di un unicum culturale e linguistico in Europa e questo deve essere comunicato anche visivamente, a beneficio di cittadini e turisti, come già RFI fa nella Provincia Autonoma di Bolzano”, hanno riferito la consigliera responsabile per il plurilinguismo a Palazzo d’Aronco e il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra – Possibile