Anche Schelein e Pif al corteo di Fiumicello per ricordare Giulio Regeni

C’erano anche la segretaria del Pd Elly Schlein e il conduttore televisivo e registra Pif tra le centinaia di persone che ieri sera hanno preso parte al corteo lungo le vie di Fiumicello per ricordare Giulio Regeni, a nove anni dalla sua scomparsa. Di fronte al municipio è stato organizzato un momento di riflessione, mentre allo stadio di pattinaggio si è svolta la serata dal titolo “Parole, immagini, musica per Giulio”.

Il ricercatore friulano fu rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016: da allora mamma Paola, papà Claudio e la sorella Irene, in prima fila alle cerimonie di ieri sera, combattono perché sia fatta giustizia per Giulio.

“Sentiamo la verità sempre più vicina” ha detto Claudio Regeni. Schlein ha sottolineato come l’onda gialla continui a chiedere, a nove anni di distanza, verità e giustizia per Giulio Regeni.