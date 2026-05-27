Anche Udine ora ha il suo PalaPattinaggio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È stato inaugurato a Udine il nuovo PalaPattinaggio, realizzato nella zona dell’ex Caserma Osoppo nell’ambito del progetto Experimental City. Una struttura attesa da decenni nel capoluogo friulano, finora dotato soltanto della pista coperta ma all’aperto di via Di Brazzà.

Il nuovo impianto è stato affidato al Roller Skating della De Agostini Academy.

I lavori erano iniziati nell’agosto 2022 e si sono conclusi nel novembre 2024; dopo i collaudi, il Comune ha completato l’iter per la concessione alle associazioni sportive.

La struttura è dotata di pannelli fotovoltaici per il risparmio energetico e si inserisce nella cittadella dello sport del PEEP-est, già servita da parcheggi e piste ciclabili. Nell’area è inoltre previsto l’avvio di un nuovo cantiere per la realizzazione della palestra di roccia.