ANCI FVG rilancia il Tavolo per le Politiche di Genere: più collaborazione e nuovi progetti tra i Comuni

Rafforzare la rete regionale delle amministrazioni locali attraverso la condivisione di buone pratiche e la programmazione di iniziative comuni, anche in relazione alle opportunità offerte da “Pordenone Capitale della Cultura”, occasione di confronto e collaborazione tra territori.

E’ quanto emerso durante il Tavolo regionale ANCI FVG per le politiche di genere, coordinato dall’assessora alle Pari Opportunità del Comune di Pordenone, Guglielmina Cucci che ha visto anche la partecipazione delle assessore Cristina Gallo (Casarsa della Delizia), Arianna Facchini (Udine), Dorotea Stromildo (Martignacco) e Anna Rita Durì (Remanzacco), che hanno condiviso esperienze e progettualità avviate nei rispettivi Comuni, sottolineando l’importanza del fare rete e di promuovere percorsi di educazione al rispetto e alla parità di genere.

La riunione ha segnato il riavvio delle attività del Tavolo, istituito nel 2019 con l’obiettivo di sviluppare azioni coordinate tra i Comuni del Friuli Venezia Giulia per il superamento delle disuguaglianze e la valorizzazione delle pari opportunità.

Nel suo intervento introduttivo Cucci ha sottolineato la necessità di un rilancio del tavolo, a seguito dei diversi rinnovi amministrativi, anche attraverso un suo ampliamento (proposta subito accolta positivamente dal segretario generale di ANCI FVG, Alessandro Fabbro), ricordando come esso sia nato dalla volontà di fare rete e stringere alleanze forti, rappresentando una sperimentazione innovativa e un progetto pilota, presentato anche a livello nazionale come modello di buona prassi.

“Un rilancio – ha affermato – che passa anche attraverso la comunicazione di un territorio coeso e unito attorno a strategie e obiettivi comuni con uno sguardo aperto su tutte le tematiche legate alla parità”.

Nel presentare il nuovo logo del tavolo, presentato e approvato durante la seduta, che accompagnerà le attività e le iniziative promosse dai Comuni soci, rafforzandone l’identità visiva e istituzionale Cucci ha dunque rimarcato come esso debba essere “Patrimonio di tutti, un simbolo che evidenzia la volontà di essere presenti e visibili, costruendo un vero e proprio cambio di paradigma: non più solo enunciazioni di valori e principi, ma azioni concrete e trasversali, all’interno di una programmazione condivisa e una comunione di intenti, per costruire politiche di genere capaci di incidere davvero nella vita delle persone”.