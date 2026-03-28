ANCI Giovani FVG parte da Manzano: al via gli incontri itineranti sul territorio

Il Coordinamento regionale di ANCI Giovani del Friuli Venezia Giulia si è riunito ieri, mercoledì 25 marzo, nella sala consiliare del Comune di Manzano, inaugurando un nuovo format di incontri “itineranti” dedicati alla conoscenza diretta dei territori e al rafforzamento della rete tra giovani amministratori locali. L’appuntamento, promosso e organizzato dall’assessore del Comune di Manzano Matteo Bassi, ha visto la partecipazione dei componenti del Coordinamento ed è stato occasione di confronto sui principali temi in agenda, tra cui la raccolta delle iniziative sulle politiche giovanili regionali, l’organizzazione delle prossime attività e il percorso verso una maggiore strutturazione del Coordinamento . «Portare ANCI Giovani nei Comuni significa renderla più concreta e vicina alle amministrazioni locali, con un’attenzione reale verso il Friuli Venezia Giulia nella sua totalità – dichiara Matteo Bassi –. Per me è un grande onore poter valorizzare Manzano a livello regionale, ospitando questo primo appuntamento itinerante. Partire da qui è una scelta precisa: vogliamo valorizzare ogni territorio e creare occasioni di confronto diretto tra amministratori, mettendo in rete esperienze e buone pratiche». L’incontro rappresenta il primo passo di un percorso che nei prossimi mesi coinvolgerà altri Comuni della regione, con l’obiettivo di rafforzare la presenza di ANCI Giovani sul territorio e il ruolo dei giovani amministratori all’interno delle dinamiche istituzionali regionali.