Ancora attivo ma sotto controllo l’incendio in Carnia

L’incendio che da 11 giorni sta divorando il Monte Amariana e il Cuel Feltron, ad Amaro, resta attivo ma è sotto controllo: è la principale novità del bollettino di oggi della Protezione civile che conferma i progressi nello spegnimento del rogo, grazie anche al passaggio di un fronte temporalesco che ieri pomeriggio e nella notte ha scaricato una consistente quantità di pioggia. Si attendono ora le precipitazioni di giovedì, in virtù delle quali dovrebbe chiudersi l’emergenza.

Oggi ha operato solo il terzo elicottero regionale, con i forestali di Paluzza e Tolmezzo a garantire il coordinamento a terra, grazie anche al supporto dei volontari di vari gruppi comunali.

A Tolmezzo sono state rievocate le ordinanze di evacuazione della frazione di Pissebus, dove già ieri in realtà alcuni residenti hanno fatto rientro a casa, e quella di chiusura della strada per Illegio, che è stata riaperta.

Prosegue anche il monitoraggio da parte di Arpa: le masse d’aria si sono rimescolate e le emissioni derivanti dai roghi sono diminuite, con il miglioramento della qualità dell’aria e con un forte calo nelle concentrazioni di PM10.

E’ invece divampato un nuovo incendio a Contron di Claut, in provincia di Pordenone, in un’area impervia. E’ entrato in azione il secondo elicottero regionale per le operazioni di spegnimento.