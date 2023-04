Il riscaldamento può restare acceso

Secondo il piano nazionale di contenimento dei consumi, domani i friulani avrebbero dovuto spegnere il riscaldamento delle proprie abitazioni. Ma il caldo stenta ad arrivare: i meteorologi hanno previsto che, almeno fino a Pasquetta, durante a notte sarà raggiunto lo zero termico. Per questo i capoluoghi friulani hanno prorogato l’accensione delle caldaie per un massimo di 6 ore e mezzo al giorno. E’ quanto prevedono le ordinanze dei Comuni di Udine, Pordenone e Gorizia pubblicate oggi. La proroga, però, ha un termine diverso per ogni municipio: 21 aprile per Udine, 16 aprile per Gorizia e 14 aprile per Pordenone.

