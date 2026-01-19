Ancora la truffa del finto carabiniere, arrestato 55enne a Udine

È stato arrestato dai Carabinieri di Udine un 55enne di origine campana dopo aver tentato una truffa ai danni di una coppia di anziani, utilizzando la tecnica del finto carabiniere. Mentre il marito veniva invitato in caserma per un presunto furto di autovettura, la moglie riceveva al telefono la notizia dell’arrivo di un collega, a cui avrebbe dovuto consegnare i loro gioielli per presunti accertamenti.

Fortunatamente, i Carabinieri in borghese, quelli veri, notando dei movimenti sospetti, sono intervenuti bloccando il finto maresciallo in flagranza con la refurtiva, stimata in oltre 50 mila euro. L’uomo è stato arrestato e sarà giudicato con rito direttissimo per furto aggravato.