Ancora maltempo in Friuli, supercella causa danni e disagi da ovest a est

Il maltempo torna ad imperversare in regione. Nel giorno dell’allerta meteo gialla, le precipitazioni hanno iniziato ad intensificarsi dalla tarda mattinata, con temporali forti, piogge abbondanti e anche grandinate che hanno interessato diverse aree del territorio, in particolare la montagna e la pianura. Le precipitazioni abbondanti, associate anche alle raffiche di vento, hanno causato diversi allagamenti e la caduta di alberi, con conseguenti difficoltà anche alla viabilità. Il fronte di instabilità, breve ma intenso, ha causato anche un abbassamento delle temperature sul territorio.

Tutto legato ad una supercella che ha investito da ovest a est il Friuli Venezia Giulia, provocando danni e disagi. A causa del forte vento alcuni alberi sono caduti su auto in sosta in pieno centro a Gorizia, sul corso principale ed in via Pitteri, mandando in tilt anche il traffico cittadino. Alla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile sono pervenute segnalazioni di caduta alberi anche da Caneva, Arba, Roveredo in Piano, Rive D’Arcano, Clauzetto, Roveredo in Piano, Sequals, Sacile, Polcenigo, Pinzano, Montereale Valcellina e Budoia. Al NUE 112 sono pervenute circa 30 segnalazioni in prevalenza dalla zona Pedemontana della regione. Allagamenti si sono registrati invece nella frazione di Lucinico sempre nel capoluogo isontino. Anche tra Pasian di Prato e Passons le ingenti piogge hanno causato l’allagamento di un sottopasso. Grandine, con chicchi di dimensioni significative, è caduta sull’Alto Pordenonese e nella zona di San Daniele del Friuli. Particolarmente colpita anche la zona di Tavagnacco, dove si sono registrate perdite di corrente sempre a causa del maltempo. Stessa problematica anche nell’area del Collio. Imponente l’impegno per Vigili del Fuoco e Protezione Civile: l’assessore regionale Riccardo Riccardi fa sapere come siano impegnati in interventi e attività di monitoraggio oltre 50 volontari e una ventina di mezzi a supporto dei gruppi comunali di Protezione Civile.