Ancora senza esito le ricerche del ragazzo disperso in mare a Trieste

Nulla. Del giovane di 24 anni disperso in mare a Trieste dalle 4 di martedì mattina, non ci sono tracce neanche sotto acqua. Il ragazzo aveva preso parte a una festa nei magazzini abbandonati del porto vecchio, non mancava l’alcol e insieme ad altri giovani si è avvicinato al mare. Le telecamere di sorveglianza confermano che il 24enne si è tuffato in mare volontariamente per poi, dopo poche bracciate, finire sott’acqua. A lanciare l’allarme una ragazza, poi trasportata in ospedale per accertamenti e unica a rimanere sul posto. Le ricerche ieri hanno visto impiegate motovedette delle Capitaneria di porto e dei vigili del fuoco ed elicotteri della Guardia costiera, dei pompieri, della Guardia di Finanza, della polizia e della Sores. L’attività dei soccorritori sono proseguite anche la notta e questa mattina si sono concentrate in particolare nei fondali tra il molo IV e il Molo III. Intorno alle 12 i mezzi hanno interrotto le ricerche per spostarsi sull’emergenza della motonave Audace al largo di Grado. Le ricerche proseguiranno con un robot sottomarino che avrà il compito di scandagliare i fondali per capire se il giovane è rimasto incastrato in qualche palafitta sottomarina.