Ancora un incendio in palazzina Ater. Due intossicati in via Ausonia a Udine

GUARDA IL VIDEO – Fiamme nella notte in Via Ausonia a Udine. Ad andare a fuoco materassi e mobili accatastati nello scantinato del condominio Ater in via Ausonia 10. Un episodio che ricorda quello avvenuto la notte del 5 agosto scorso in via Divisione Garibaldi Osoppo. Allora sei persone sono rimaste intossicate dal fumo sprigionato, stavolta due. Allora il condominio è stato evacuato, stavolta no.

A rassicurare sulla situazione il presidente Ater Lorenzo Puzzi che ci ha spiegato che “non ci sono stati danni sostanziali alla palazzina. Tutti sono potuti rientrare nei loro appartamenti e possono usufruire della corrente e dell’acqua. Non si sono verificati disagi particolari e già la prossima settimana è prevista la bonifica dell’area”.