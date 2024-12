Andos e Udinese per la Vita a fianco alle donne: maglie all’associazione che le metterà all’asta

L’Andos del capoluogo friulano e Udinese per la Vita unite a sostegno delle donne: la Onlus dei

Bianconeri, infatti, ha scelto di supportare l’Associazione donando alcune delle maglie speciali,

indossate dai giocatori nella partita contro l’Empoli, match disputato il 25 novembre scorso, quando

cadeva la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Entrambe le squadre, per la ricorrenza, avevano indossato una divisa con una patch ad hoc, che

riprendeva il nome della campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere promossa dalla

Lega Serie A “Un rosso alla violenza”.

Le maglie di sei giocatori della squadra friulana verranno messe all’asta dall’associazione: si

tratta delle divise di Jesper Karlström, Jaka Bijol, Oier Zarraga, Kingsley Ehizibue, Sandi Lovrić e

Hassane Kamara. Con il ricavato, l’associazione raccoglierà fondi per sostenere le numerose donne

che ogni giorno si rivolgono a loro in cerca di aiuto. L’Andos di Udine, infatti, è impegnata da decenni

sia in supporto alle pazienti oncologiche operate al seno sia a sostegno delle vittime di violenza,

con uno sportello di ascolto e di aiuto nella sua sede al Città Fiera e promuovendo campagne di

sensibilizzazione tra la popolazione.

Mariangela Fantin, presidente di ANDOS Udine, ha espresso profonda gratitudine per l’iniziativa,

sottolineando il forte legame tra la solidarietà dei calciatori e l’impegno delle donne dell’associazione.

“Per me è stato un onore ricevere queste maglie dai giocatori dell’Udinese. Ho percepito una grande

sensibilità verso due tematiche così importanti come il cancro al seno e la violenza sulle donne” ha

dichiarato, evidenziando anche un valore comune tra le due realtà: “Loro per vincere devono fare

gioco di squadra, noi per combattere abbiamo bisogno di fare squadra con tutte quelle figure che ci

permettono di sconfiggere questo male.”

Andrea Bonfini, presidente di Udinese per la Vita, ha aggiunto: “Questa iniziativa è la dimostrazione

concreta di come lo sport possa essere un ponte tra valori e azioni. Siamo orgogliosi di sostenere

ANDOS Udine e di contribuire, attraverso il simbolo delle nostre maglie, a una causa così importante.

Speriamo che questo gesto possa ispirare tanti altri a fare la loro parte per un futuro più sicuro e

solidale per tutte le donne”.

Questa collaborazione rappresenta non solo un aiuto concreto per le attività dell’associazione, ma

anche un simbolo di vicinanza e sensibilità verso problematiche che colpiscono profondamente la

società. L’auspicio, come ribadito dalla presidente, è che questa sinergia possa continuare nel tempo,

contribuendo a dare speranza e supporto a molte donne che affrontano sfide difficili ogni giorno.