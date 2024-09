Andrea Giorgiutti al comando del Corpo forestale regionale

“La riorganizzazione del Corpo forestale regionale, con la sua identificazione in una struttura autonoma e indipendente e l’istituzione della figura del comandante, ci permetterà di dare risposte maggiormente efficaci alle esigenze dei cittadini e al contempo di rendere più efficiente l’intero apparato. Questo riassetto, poi, avrà di riflesso l’effetto di valorizzare le oltre 250 professionalità che operano nell’area forestale assolvendo importanti compiti di tutela e valorizzazione del nostro territorio”. Queste le parole dell’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier, a margine dell’approvazione, da parte della Giunta, della deliberazione relativa al conferimento dell’incarico di comandante del Corpo forestale regionale ad Andrea Giorgiutti, dal 2018 dirigente dell’Amministrazione regionale.

“Conosciamo la sua preparazione, il suo senso del dovere e delle Istituzioni e la sua esperienza, anche dirigenziale, e crediamo – ha sottolineato l’assessore – di aver individuato la persona adatta a ricoprire questo ruolo. Grazie all’arrivo del Comandante, che svolgerà funzioni di pianificazione, indirizzo, coordinamento e supervisione delle attività del Corpo forestale regionale al fine di garantire l’omogeneità d’intervento, sarà possibile fare altri passi in avanti nella costruzione di sistema capace di far fronte alle diverse necessità del territorio. Come ha spiegato l’assessore, l’individuazione di una figura apicale (che allinea il Fvg alle altre Regioni a Statuto Speciale e Province autonome) arriva contestualmente alla decisione della Giunta di inserire il Corpo forestale regionale tra le Unità operative specialistiche, strutture di nuova istituzione parte dalla Direzione ma caratterizzate da un’ampia autonomia e indipendenza. “Il potenziamento dell’organico – ha aggiunto Zannier – grazie all’ingresso di 73 nuove guardie, la copertura degli Ispettorati forestali con un dirigente di ruolo e, oggi, l’istituzione del Comando sono tappe di un percorso organizzativo finalizzato al miglior funzionamento del Corpo. Questo non solo potrà contare su una figura che si dedicherà in via esclusiva allo scopo, ma vedrà rivisto il suo assetto gerarchico”.

“In concreto – ha continuato l’esponente della Giunta regionale – il comandante svolgerà le proprie funzioni in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto ai Direttori dei quattro Ispettorati forestali (Pordenone, Gorizia-Trieste, Tolmezzo e Udine, ripristinato nell’agosto del 2023), a loro volta sovraordinati rispetto ai responsabili delle 28 Stazioni forestali dislocate su tutto il territorio regionale. In questo modo si rafforzerà il rapporto di collaborazione tra Ispettorati e il Comandante, mentre lo scambio di informazioni relativo agli interventi da realizzare diventerà più snello e lineare, permettendo un’azione univoca e coordinata”. Faranno parte del Comando anche una serie di strutture con funzioni specifiche che lavoreranno a stretto contatto con il Comandante. Il suo staff, che verrà successivamente rafforzato, sarà composto inizialmente dagli uffici e dai funzionari che già oggi si occupano di coordinare le varie attività del Corpo, con particolare riferimento all’antincendio boschivo, alla vigilanza venatoria e contrasto al bracconaggio, ai rilievi valanghe, agli interventi del Centro didattico di Basovizza, nonché alla logistica e all’acquisizione di beni e servizi.

“La nomina a Comandante del Corpo forestale regionale mi rende orgoglioso e mi pone di fronte a una nuova sfida, molto stimolante ma anche, sicuramente, complessa”, ha commentato Andrea Giorgiutti. “Nella storia del Corpo non ci sono precedenti in questo ruolo e quello che si apre è un nuovo capitolo: serviranno impegno, costanza e molta dedizione. La riorganizzazione interna della struttura non sarà infatti un processo immediato, ma dovrà svilupparsi nei tempi giusti. La prima cosa da fare, d’intesa con i Direttori dei quattro Ispettorati forestali, sarà mettersi all’ascolto del personale del Corpo, punto di riferimento per il territorio, per capire quali aspetti migliorare e fare sintesi. Bisognerà quindi trattare i temi più tecnici – dall’aggiornamento dei regolamenti più datati al potenziamento della logistica – per rendere idoneo e al passo con i tempi l’assetto funzionale e organizzativo del Cfr. Faremo, insieme, un passo alla volta. Quello che è certo – conclude il comandante – è che so che potrò fare affidamento su un Corpo che è davvero dedito al servizio, e che, grazie alle Guardie forestali neoassunte e formate, ha fatto da poco il pieno di energie. Sarà importante quindi proseguire con il percorso di comunicazione recentemente avviato, al fine di rendere pubbliche le numerose attività svolte e valorizzare così l’operato e la professionalità del personale”.

BIO Andrea Giorgiutti

Nato a Udine nel 1973 si è laureato in architettura all’Istituto Universitario di Architettura di Venezia. Dopo aver svolto per circa 18 anni il ruolo di responsabile di uffici tecnici presso diverse Amministrazioni comunali, incarico che gli ha permesso di conoscere a fondo il territorio e trattare diverse tematiche, dal 2018 è un dirigente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia presso la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche. Al ruolo di direttore del Servizio foreste e corpo forestale e del Servizio biodiversità ad interim, è seguita la nomina di direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni.

Accanto all’esperienza dirigenziale, c’è quella militare. Svolto il servizio militare nell’Arma dei Carabinieri durante gli studi universitari negli anni 90, nel 2007 è stato nominato Ufficiale riservista nell’Esercito e ha frequentato corsi presso la Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari dell’Esercito di Torino e il “Functional Specialist Civil Military Cooperation Course” presso il CIMIC Group South. Nel 2009 è stato richiamato in servizio per sei mesi presso il CIMIC Center – Provincial Reconstruction Team-PRT di Herat, Afghanistan e gli è stato tributato un “elogio scritto” per le attività svolte.