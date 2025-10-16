Andrea Misson è morto, era rimasto ferito in un cantiere a Trieste

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non ce l’ha fatta Andrea Misson. Il 21enne di Paularo è morto ieri notte all’ospedale di Cattinara per i gravi traumi riportati nella caduta nel cantiere a Trieste il 6 ottobre. Il giovane, dipendente della ditta carnica “Costruzioni Stream srl”, stava operando sul pastino di una casa in costruzione in Costiera quando è stato colpito da un tubo che stava pompando del cemento ed è caduto da un’altezza di cinque metri riportando gravi traumi alla testa, al torace e all’addome. Sul posto erano subito intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118 che lo hanno stabilizzato e portato in elicottero all’ospedale di Cattinara. Misson è rimasto in coma fino a ieri sera quando è stata dichiarata la morte celebrale.

Marco Clama, il sindaco di Paularo, è profondamente addolorato, «Sicuramente per tutta la comunità è una batosta, il morale è a terra, una famiglia per bene educata dedita al lavoro e molto presente nella società. Andrea era un bravissimo ragazzo, educato e un grande lavoratore. La notizia di questa mattina è stata una brutta botta e abbiamo tutti il morale per terra»

La procura della repubblica di Trieste aveva aperto fin da subito un fascicolo per fare chiarezza su questo ennesimo e drammatico incidente sul lavoro.