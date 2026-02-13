Andreis, via libera alla variante della Pala Barzana

Si procede con l’alternativa 1a che prevede il tracciato stradale spostato verso sud in direzione della parte rocciosa del monte Jouf. La Giunta regionale guidata da Massimiliano Fedriga e su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Cristina Amirante ha approvato il documento di fattibilità per risolvere l’emergenza sulla strada regionale 63 di Pala Barzana nel comune di Andreis. Complessivamente sono stati stanziati già 5 milioni di euro a cui verranno aggiunti 1,5 milioni per superare la frana che ha interessato il tratto nel chilometro 3. L’intervento sarà coordinato dall’Edr e prevede una durata massima di 8 mesi.

«L’attuale tracciato – spiega Amirante – sorretto da strutture ormai compromesse, deve essere necessariamente abbandonato. La nuova viabilità sarà accompagnata da importanti interventi di captazione e drenaggio delle acque meteoriche per garantire la massima affidabilità dell’infrastruttura nel medio-lungo periodo».

L’esecutivo su proposta del vicepresidente Mario Anzil ha approvato la delibera che stanzia 1,3 milioni di euro per il 2026 a favore di teatro amatoriale, folclore, cori e bande musicali.