venerdì 13 Febbraio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Andreis, via libera alla variante della Pala Barzana
Risanamento Asp Moro, "Sta superando le sue difficoltà"
Casa a rischio crollo, chiusa la strada
Parte questa sera in diretta su Telefriuli: "Piccoli amici, Grandi storie"
Auto incastrata al passaggio a livello, treno fermato in tempo
Dipendente infedele accusato di truffa, bottino di 560mila euro
Maggie morta folgorata, la padrona pronta a fare causa
Allerta gialla per acqua alta, pericolo valanghe in montagna
Mission per le imprese artigiane del 2035: ibridare il saper fare...
Lavoro in Fvg, assunzioni in calo a febbraio
Cronaca
Stanziati ulteriori 1,5milioni di euro ai 5 già erogati

Andreis, via libera alla variante della Pala Barzana

Nuovo bando da 1,3 milioni per il mondo del teatro amatoriale
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

Si procede con l’alternativa 1a che prevede il tracciato stradale spostato verso sud in direzione della parte rocciosa del monte Jouf. La Giunta regionale guidata da Massimiliano Fedriga e su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Cristina Amirante ha approvato il documento di fattibilità per risolvere l’emergenza sulla strada regionale 63 di Pala Barzana nel comune di Andreis. Complessivamente sono stati stanziati già 5 milioni di euro a cui verranno aggiunti 1,5 milioni per superare la frana che ha interessato il tratto nel chilometro 3. L’intervento sarà coordinato dall’Edr e prevede una durata massima di 8 mesi.

«L’attuale tracciato – spiega Amirante – sorretto da strutture ormai compromesse, deve essere necessariamente abbandonato. La nuova viabilità sarà accompagnata da importanti interventi di captazione e drenaggio delle acque meteoriche per garantire la massima affidabilità dell’infrastruttura nel medio-lungo periodo».

L’esecutivo su proposta del vicepresidente Mario Anzil ha approvato la delibera che stanzia 1,3 milioni di euro per il 2026 a favore di teatro amatoriale, folclore, cori e bande musicali.

