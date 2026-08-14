Cronaca Angurie ai carcerati, Sandra: “Importante momento condivisione” Monica Tosolini 14 Agosto 2026 Autore: Monica Tosolini 14 Agosto 2026 1 GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il dono di una anguria come gesto di vicinanza e di inclusione. udine Condividi FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail articolo precedente Controlli antidegrado, a Pordenone scende in campo la polizia articolo successivo Zini: “Trovata soluzione abitativa a Udine per il post carcere” Potrebbe interessarti anche Zini: “Trovata soluzione abitativa a Udine per il post carcere” 14 Agosto 2026 Furbetti dei rifiuti, FdI: ‘Inconcepibile dismettere telecamere’ 14 Agosto 2026 Fabbrica clandestina di sigarette, beni a Protezione civile e Cri FVG 14 Agosto 2026 Spaccio in un parco di Udine: arrestato il pusher, due denunciati 14 Agosto 2026 Caldo, scatta l’ordinanza a Udine in difesa di anziani, rider e lavoratori 13 Agosto 2026 In 2mila sul castello di Udine a caccia dell’eclissi 13 Agosto 2026