Anna, le ultime parole prima di accedere al suicidio assistito

Si è spenta nella sua casa di Trieste il 28 novembre dopo l’autosomministrazione del farmaco letale. Anna, nome di fantasia, aveva chiesto un anno fa di poter accedere al suicidio assistito. E’ la prima donna in Italia ad aver completato la procedura con l’assistenza diretta del Servizio sanitario nazionale.

“Ho amato con tutta me stessa la vita, i miei cari e con la stessa intensità ho resistito in un corpo non più mio. Ho però deciso di porre fine alle sofferenze che provo perché oramai sono davvero intollerabili. Io oggi sono libera: sarebbe stata una vera tortura non avere la libertà di poter scegliere”. Sono le toccanti parole contenute nel messaggio che Anna, nome di fantasia, ha lasciato prima di accedere al suicidio assistito. La donna, di 55 anni affetta da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è spirata il 28 novembre nella sua casa di Trieste, dopo l’autosomministrazione di un farmaco letale.

Anna, fa sapere l’associazione Luca Coscioni, è la prima donna in Italia ad aver completato la procedura prevista dalla Consulta con la sentenza Cappato, ovvero con l’assistenza diretta del Servizio sanitario nazionale. La terza persona seguita dall’associazione ad accedere alla morte volontaria assistita.

Un anno fa la donna si era rivolta alla giustizia civile e penale per poter accedere alla procedura e a luglio il Tribunale di Trieste ha emesso l’ordinanza cautelare per permetterle di mettere in pratica la propria volontà. Come ordinato dai giudici, il Servizio sanitario ha messo a sua disposizione il farmaco letale e la strumentazione, oltre al supporto di un medico volontario, senza intervenire direttamente nella procedura. La somministrazione del farmaco è rimasta in capo esclusivamente ad Anna.