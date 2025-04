Anno scolastico 2025/26, a scuola dall’11 settembre al 9 giugno 2026

La Regione ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2025/26. Le scuole dell’infanzia apriranno l’11 settembre 2025 e chiuderanno il 27 giugno 2026, per un totale di 221 giorni di lezione. Le primarie e le secondarie apriranno l’11 settembre 2025 e chiuderanno il 9 giugno 2026, per un totale di 205 giorni di lezione.

Il calendario prevede le festività nazionali, i festeggiamenti per il santo patrono delle singole località, le vacanze natalizie (dal 23 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026), Carnevale e le Ceneri (dal 16 al 18 febbraio 2026) e le vacanze pasquali (dal 2 al 7 aprile 2026).