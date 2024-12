Annullate le elezioni presidenziali in Romania, chiusi i 5 seggi del Fvg

I rumeni residenti in Friuli Venezia Giulia non dovranno più recarsi alle urne domenica 8 dicembre. Il ballottaggio per l’elezione del presidente della Repubblica semipresidenziale è stato infatti annullato. La Corte Costituzionale rumena ha dichiarato nulle le preferenze ottenute al primo turno, a causa di sospette interferenze russe. Secondo le autorità, queste avrebbero favorito la sorprendente ascesa del candidato filoputiniano di estrema destra, Calin Georgescu.

Georgescu ha ottenuto il 23% dei consensi nel primo turno del 24 novembre, grazie a una campagna elettorale condotta esclusivamente su TikTok, social finito ora sotto indagine a Bucarest. Un risultato notevole, che ha superato anche l’entusiasmo suscitato dalla sua avversaria, la sindaca europeista e pro-NATO Elena Lasconi, ferma al 19,18% delle preferenze.

Il governo rumeno sarà ora chiamato a fissare nuove elezioni presidenziali. È probabile che i rumeni residenti in Friuli Venezia Giulia saranno nuovamente convocati alle urne nei primi mesi del 2025. Rimarranno cinque i seggi disponibili in regione: a Udine (a Sant’Osvaldo), Trieste, Pordenone, Prata di Pordenone e Cervignano del Friuli. Un numero significativo, necessario per accogliere la più grande comunità straniera del Friuli Venezia Giulia, composta da circa 25.000 persone, pari al 22% degli stranieri presenti in regione.