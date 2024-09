Annunciati 44 licenziamenti alla Base di Aviano

44 persone presto potranno perdere il loro lavoro nella Base di Aviano. A denunciarlo sono le sigle sindacali di categoria di Cisl e Uil preoccupate anche per la sorte di ulteriori 29 posti a rischio. I tagli occupazionali sono emersi durante un incontro della commissione congiunta delle forze armate americane presenti in Italia, tenutosi a inizio settembre a Pozzuoli.

Due le principali novità che riguardano Aviano: la chiusura dell’ufficio paghe, con l’esternalizzazione del servizio e il licenziamento di 4 impiegati, e la fusione dei due negozi nell’area 1 e nella zona aeroportuale, che porterà alla perdita di 40 posti di lavoro. Fisascat e Uiltucs, inoltre, hanno ricevuto la conferma che altri 29 lavoratori italiani impiegati nel club ricreativo per i militari e la mensa italiana sono sotto osservazione.

Secondo i segretari regionali di UILTuCS e Fisascat, rispettivamente Angelo Zaccaria e Davide Fregona, “questi tagli sono inaccettabili”. I due sindacalisti sottolineano come la riduzione drastica dell’occupazione metta in grave difficoltà le famiglie coinvolte, con ripercussioni sull’economia locale e tensioni sociali. Inoltre, i tagli sono in contrasto con gli accordi bilaterali, che prevedono che la forza lavoro sia locale come compensazione per l’impatto della servitù militare, dell’inquinamento acustico e del traffico.

Zaccaria e Fregona intendono portare il loro disappunto al Comando della Base e segnalano come l’area rischi di rimanere sguarnita di un punto di ristoro per il personale militare e civile. “Le motivazioni di questi tagli sono esclusivamente economiche”, dichiarano, “e avvengono a discapito dei lavoratori locali, che vengono sostituiti da personale americano non autorizzato a lavorare in Italia”.

Per contrastare i licenziamenti, UILTuCS e Fisascat Cisl hanno già annunciato una serie di iniziative a vari livelli, nel tentativo di salvaguardare i posti di lavoro.