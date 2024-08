L’annuncio di Piantedosi: maggior controlli nei luoghi dove c’è concentrazione di persone

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Stazioni ferroviarie, metropolitane e centri commerciali. Il ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha annunciato a breve una direttiva per pattugliare quei luoghi in cui si registra una maggiore concentrazione di persone come potrebbe essere Borgo Stazione a Udine. L’annuncio è stato fatto nel corso della riunione del comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica alla quale hanno partecipato il sottosegretario Nicola Molteni e i vertici delle Forze di polizia. È stata anticipata anche l’istituzione di un gruppo di lavoro interforze per ridefinire l’attuale assetto sul territorio dei presidi di polizia e rivederne la dotazione degli organici anche sulla scorta di un’analisi basata sulla georeferenziazione dei reati e sugli indici di delittuosità, oltre che sull’evoluzione degli assetti urbanistici e sulla densità abitativa. Da parte del Sap con il segretario della provincia di Trieste Lorenzo Tamaro viene sottolineato che «oggi è necessario che si predisponga un piano di arruolamento affinché vengano formati al più presto nuovi agenti al fine di poter colmare una carenza di organico che per noi costituisce una vera e propria emergenza e priorità».