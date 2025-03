Antenna 5G in Baldasseria, chiamato esperto Arpa per rassicurare i residenti

L’antenna 5G di Vodafone, recentemente eretta in Baldasseria, in via Cargnacco, nella periferia sud di Udine, continua a far discutere. Diversi cittadini del quartiere hanno espresso i propri dubbi sui social e l’argomento è stato affrontato anche durante l’ultimo consiglio di quartiere partecipato. Secondo il piano antenne comunale, il traliccio era previsto in via Cornelio Gallo. L’antenna è stata invece installata a 500 metri di distanza su un altro terreno privato, dove si stanno ultimando proprio in questi giorni i collegamenti.

Come spiegato dal presidente di quartiere Nicholas Garufi, è stata recentemente fatta una richiesta di accesso agli atti in Comune con una duplice finalità: verificare l’autorizzazione rilasciata lo scorso anno e conoscere le motivazioni che hanno portato al parere positivo rilasciato da Arpa Fvg. E’ stato inoltre chiesto per il consiglio di quartiere previsto per aprile l’intervento di un esperto di Arpa Fvg per tranquillizzare i residenti sulla non nocività di questa nuova tecnologia. Al momento Arpa non ha ancora risposto alla richiesta.

.