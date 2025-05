Anteprima Cantine Aperte a Palmanova Village

Tappa speciale a Palmanova Village per l’evento enoturistico più amato e conosciuto del Friuli Venezia Giulia: appuntamento con l’Anteprima Cantine Aperte sabato 17 maggio dalle 17 alle 20 e lo speciale showcooking dello chef Andrea Mainardi per una serata tutta dedicata al gusto!

In collaborazione con il Movimento Turismo del Vino FVG, Palmanova Village organizza una speciale degustazione in anteprima di alcune delle aziende vitivinicole che il weekend successivo apriranno le porte per la 32^ edizione di Cantine Aperte.

Acquistando il ticket del valore di 10 euro, gli ospiti del Villaggio riceveranno un coupon per tre degustazioni di vino a loro scelta tra le etichette delle 12 cantine presenti: Vini Tami, Ca’Tullio, Petrucco, Vini Lavaroni Biologici, Borgo Fornasir, Col Sandago, Marcuzzi Viticola, Cantina Orzaia, Katia Toti, Pascolo, Crastin di Collarig Sergio, Berto & Fiorella.

La degustazione sarà accompagnata da altrettanti finger food realizzati dalla Prosciutteria Ristorante Dall’Ava IE per l’occasione e dalla musica del dj set.

Verrà inoltre fornito loro il kit ufficiale comprensivo di calice e tasca portacalice, che potrà poi essere utilizzato durante l’evento Cantine Aperte, sabato 24 e domenica 25 maggio, per ottenere gratuitamente un calice di vino di benvenuto in ognuna delle cantine partecipanti.

Alle 18 è il momento del coinvolgente showcooking dello chef Andrea Mainardi, volto noto e ospite fisso del programma “La prova del cuoco” su Rai 1 condotto da Antonella Clerici e conduttore del programma televisivo “Ci pensa Mainardi” su Fox Life. LO Chef preparerà anche un sorbetto al vino distribuito agli ospiti presenti in possesso del coupon.

“È una collaborazione che si rinnova quella con il Movimento Turismo del Vino FVG e ne siamo davvero orgogliosi – commenta la Center manager Linda Basile – La sinergia con il territorio è da sempre un punto di forza imprescindibile per noi e, in questo caso, siamo partner di uno degli appuntamenti più amati ed iconici della Regione che celebra l’eccellenza delle produzioni locali, con particolare attenzione alle realtà più piccole. Attraverso la vetrina di Palmanova Village, infatti,anche le aziende meno note che propongono prodotti locali di altissima qualità hanno l’opportunità di farsi conoscere da un pubblico ampio e diversificato qual è quello del nostro Villaggio, composto sia da ospiti italiani che internazionali.”

Parte del ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza a favore dell’I.R.C.C.S. Materno Infantile “Burlo Garofolo”,eccellenza regionale riconosciuta a livello internazionale per la ricerca e la cura in ambito pediatrico.