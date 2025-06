Una donna di 78 anni di Cordenons è stata investita da un’auto nella tarda mattinata di oggi, mentre stava attraversando la strada in piazza Della Vittoria. A urtarla, facendola cadere a terra, è stata una donna di 60 anni, anche lei del posto, alla guida di una Suzuki Swift. L’anziana è stata scorsa da un’ambulanza e un’automedica e portata in ospedale a Pordenone con politraumi, ma non in pericolo di vita. Sul posto la Polizia Locale di Pordenone-Cordenons per i rilievi.