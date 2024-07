West Nile, la prima vittima dell’anno è di Villotta di Chions

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non ce l’ha fatta la donna di 80 anni, di Villotta di Chions, che aveva contratto nei giorni scorsi l’infezione da West Nile virus. E’ morta ieri sera, nel reparto di Neurologia dell’ospedale civile di Piordenone, dove si trovava ricoverata in gravissime condizioni. Si tratta della prima vittima dell’anno della cosiddetta Febbre del Nilo Occidentale.

Cordoglio e massima vicinanza sono stati espressi dall’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, ai familiari della donna. L’anziana, dopo i primi sintomi lievi, era entrata in coma irreversibile.

Ieri i tecnici del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria del Friuli Occidentale hanno effettuato un sopralluogo nella zona dove viveva insieme al marito, quest’ultimo tenuto sotto costante monitoraggio. Non hanno ravvisato situazioni potenzialmente critiche ma, comunque, hanno invitato il sindaco di Chions, Laura Doro, ad eseguire tempestivamente un trattamento larvicida – cominciato questa mattina alle 8.30 – nelle aree prossime alla casa dove viveva l’anziana deceduta. Fino ad un raggio di 200 metri.

“Il virus – ha riferito l’infettivologo Massimo Crapis – è ormai endemico nella nostra regione e, per dire il vero, il primo caso di contagio ce lo aspettavamo. Quello che fa specie, però, è che sia risultato letale a causa delle complicanze sorte a livello neurologico. La situazione – ha rassicurato il medico – è comunque sotto controllo”.

Intanto, come ha fatto sapere l’assessore regionale Riccardi, su tutto il territorio regionale sono posizionate delle trappole per la cattura delle zanzare al fine di monitorare la circolazione del West Nile. Attualmente, la presenza del virus in regione è stata segnalata nei territori delle ex province di Pordenone e Udine.