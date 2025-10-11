Anziana raggirata dal finto carabiniere: due arresti a San Quirino

GUARDA IL VIDEO Altri due truffatori sono stati arrestati. Si tratta di un ventenne siciliano e di una venticinquenne campana che avrebbero raggirato un’anziana di San Quirino con la tecnica del finto carabiniere.

Fondamentale, in questo caso, è stata una segnalazione che ha permesso ai militari del Radiomobile di Sacile di mettersi immediatamente sulle tracce dei due giovani che, partiti dal Sud Italia, erano arrivati in Friuli per commettere truffe in serie.

I carabinieri, dopo averli individuati non molto distante dal luogo dove prima si era consumato il raggiro, li hanno arrestati e condotti in carcere. La venticinquenne è stata associata al penitenziario di Trieste, il ventenne a quello di Pordenone.

La perquisizione ha permesso ai militari di trovare addosso ai due la refurtiva, parte della quale probabilmente provento di un altro colpo commesso in regione.

Soltanto una settimana fa i carabinieri avevano arrestato, nel portogruarese, altri due truffatori che avevano ingannato una 95enne di Treviso. Facendole credere che la figlia avesse bisogno di costosi farmaci svizzeri per curare una grave malattia.