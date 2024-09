Si è qualificato come un tecnico della rete idrica e ha convinto un’anziana ad aprirgli la porta di casa, fingendo che si era verificata una perdita da un tubo.

Lei, udinese di 82 anni, si è fidata ma, in un momento di distrazione, si è fatta rubare numerosi monili in oro il cui valore è ancora in fase di quantificazione.

Quando si è accorta del furto, ormai era troppo tardi. Non le è rimasto altro che denunciare l’episodio ai carabinieri della stazione di Udine Est.