Anziana raggirata, la salva il direttore di banca

E’ stata salvata in extremis dal direttore di banca mentre stava per effettuare un bonifico istantaneo di 41mila euro su un conto corrente fittizio. E’ quanto avvenuto giovedì a San Vito al Tagliamento quando una settantenne, alla quale era stato fatto credere al telefono che sul suo conto corrente erano stati registrati dei movimento sospetti, che le stavano prosciugando i risparmi di una vita, si è recata nel suo istituto di credito chiedendo di effettuare, appunto, un bonifico. Fortuna per lei che ad assistere alla scena c’era il direttore della filiale di banca che, vedendo la donna particolarmente agitata, ha capito tutto e ha chiamato i carabinieri. Quindi l’anziana è stata rassicurata e non solo: si è evitato che la truffa venisse portata a compimento.

Alla settantenne era stato fatto credere poco prima che, una volta trasferiti tutti i suoi risparmi su un conto correte tecnico, istituito apposta per proteggere le vittime delle frodi informatiche, i soldi, quanto prima, sarebbero tornati al loro posto. Ovviamente, quella, era una truffa che, qualora fosse andata in porto, avrebbe fruttato ai malviventi un ingente bottino.