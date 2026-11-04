Anziana raggirata, restituiti gioielli e orologi rubati

I carabinieri hanno restituito a una 79enne del Friuli collinare l’intera refurtiva asportata dalla sua abitazione lo scorso 7 ottobre: monili d’oro, 4 orologi e 500 euro in contanti, per un valore di circa 15mila euro.

La donna era stata raggirata con la nota truffa del “falso Carabiniere”: al telefono le era stato fatto credere che la sua auto fosse coinvolta in un reato, convincendola a radunare contanti e preziosi da mostrare a una finta militare presentatasi poco dopo alla porta. Arraffato il bottino, la truffatrice era fuggita a bordo di un’auto guidata da una complice.

Grazie al tempestivo allarme al 112 e alle immagini della videosorveglianza, i Carabinieri avevano intercettato e arrestato le due donne lungo l’A4, nel parcheggio di Roncade Nord, recuperando l’intero bottino. Chiusi i passaggi giudiziari, i preziosi e i ricordi d’affetto sono tornati nelle mani della legittima proprietaria.