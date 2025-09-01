Anziana scompare al Bosco Romagno, viene ritrovata in casa a Pordenone

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ stata ritrovata nella notte nella propria casa la donna pordenonese di 88 anni scomparsa nella serata di ieri nell’area del Bosco Romagno. L’allarme era scattato attorno alle 20 di ieri. Un uomo ha allertato il Nue 112 affermando di non avere più notizie della moglie dopo essersi addormentato nella sua auto parcheggiata nell’area boschiva tra Cividale del Friuli e Corno di Rosazzo: anche la donna si era coricata con lui – secondo il racconto fornito dal marito – dopo che la coppia aveva svolto una passeggiata nella zona in compagnia di due amici, ma al risveglio l’anziana non c’era più. L’uomo ha provato a chiamarla a gran voce nei pressi della vettura senza ottenere risposta: da lì la richiesta di aiuto con il pronto intervento di decine di operatori tra Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Soccorso Alpino. In cielo, inoltre, si sono alzati due elicotteri, quello della Sores ed il Drago dei Vigili del Fuoco, ma al sopraggiungere del buio, sono stati costretti ad atterrare: sono rimaste così attive solo le ricerche via terra, che hanno scandagliato l’area con l’ausilio anche di un drone e di unità cinofile, senza però trovare tracce della donna. La svolta è arrivata poco prima delle 5: la signora, che presenta alcune fragilità neurologiche, è stata ritrovata a casa, dove aveva fatto rientro autonomamente. Sul fatto, dai contorni ancora da chiarire, indaga la Polizia.