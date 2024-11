Anziana truffata a Gorizia da finto carabinieri, responsabili trovate in azione a Udine

A Gorizia, un’anziana di 89 anni è stata vittima di della ormai nota truffa del falso carabinieri: un falso maresciallo l’ha ingannata telefonicamente, sostenendo che sua figlia fosse coinvolta in un grave incidente, chiedendole 12.600 euro in contanti e gioielli per “risolvere la situazione”. Le due truffatrici si sono presentate a casa dell’anziana e si sono dileguate con i beni consegnati dalla vittima.

Grazie all’intervento immediato dei Carabinieri, le donne, originarie di Napoli, sono state rintracciate a Udine e trovate in possesso dell’intera refurtiva, poi restituita alla vittima. Le due sono state denunciate, mentre i Carabinieri invitano i cittadini a segnalare episodi simili e partecipare agli incontri informativi contro le truffe agli anziani.