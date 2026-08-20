Anziana truffata a Pordenone, fermata una 17enne a Roma

Finti carabinieri, la scusa di una rapina in gioielleria e il sotterfugio per farsi consegnare tutti i ricordi di una vita. È la sequenza vissuta nella mattinata del 18 agosto da un’anziana di 86 anni residente a Pordenone, finita nella rete di una truffa da 15mila euro terminata tuttavia con un tempestivo arresto e il recupero dell’intera refurtiva.

La vicenda ha preso il via alle 11.45 con una telefonata. Un uomo, spacciatosi per un militare dell’Arma, ha allarmato la donna sostenendo fosse necessario verificare con urgenza i preziosi custoditi nell’abitazione a causa di un colpo messo a segno poco prima in una gioielleria cittadina. In perfetto coordinamento con la chiamata, si è presentata alla porta della vittima una giovane che, fingendosi incaricata delle forze dell’ordine, si è fatta consegnare i monili d’oro per poi dileguarsi.

Compreso l’inganno solo nel pomeriggio, l’anziana si è rivolta ai carabinieri per sporgere denuncia. Raccolti i dettagli e il profilo della truffatrice, i militari hanno diramato le ricerche a livello nazionale con il supporto della Questura.

La svolta è arrivata in serata allo scalo ferroviario di Roma Termini, dove gli agenti della Polfer hanno intercettato e fermato una sospetta corrispondente al profilo segnalato. La giovane – una 17enne – è stata trovata in possesso dell’intero bottino sottratto poche ore prima a Pordenone. E’ stata quindi trasferita, in stato di fermo, in una struttura idonea della Capitale a disposizione della Procura per i Minorenni.

Il felice epilogo ha trasformato le lacrime di sconforto dell’anziana in commozione, restituendole soprattutto la fede nuziale del defunto marito.