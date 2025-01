Anziana truffata al telefono dal finto carabiniere: “spillati” 13mila euro

“Suo figlio ha investito in macchina una persona e per non finire in carcere, lei deve pagare un avvocato”. Quello che al telefono si è spacciato per un carabiniere, in verità era un truffatore. L’anziana raggirata ha 85 anni e risiede a Zoppola. Preoccupata, ha consegnato nelle mani di un complice 700 euro in contanti e gioielli per un valore di oltre 12mila euro.

E’ stata la figlia della donna ad accorgersi, qualche ora dopo, che la madre era stata raggirata. E ha chiamato i carabinieri, quelli veri. Sul posto sono giunti i militari della stazione di Fiume Veneto.