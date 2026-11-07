Anziana truffata, arrestato finto maresciallo dei carabinieri

Un giovane di 20 anni, senza fissa dimora e originario della Campania, è stato arrestato dai Carabinieri di Sacile e dalla Polfer di Pordenone con l’accusa di truffa aggravata. Il piano criminale è scattato lo scorso 4 novembre: un complice ha raggirato al telefono un’anziana di 83 anni, spacciandosi per un maresciallo e convincendola a consegnare i gioielli di famiglia per presunti accertamenti legali. Il 20enne si è quindi presentato a casa della vittima, ha ritirato la cassetta portavalori con i preziosi ed è fuggito in taxi.

L’immediato allarme dei familiari al 112 ha permesso alle forze dell’ordine di intercettare il taxi in arrivo alla stazione ferroviaria di Pordenone, recuperando l’intera refurtiva. Il Gip ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere, mentre i gioielli sono stati subito restituiti alla proprietaria. Le indagini proseguono per rintracciare i complici.