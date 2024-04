Anziana truffata dal finto carabiniere

Un’altra truffa è stata commessa nei confronti di un’anziana. Vittima è una 88enne di Fagagna, che oggi ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è spacciato per un carabiniere. Lo stesso la informava che il nipote era rimasto coinvolto in un incidente stradale e che, per evitare di finire in carcere, l’anziana doveva versare del denaro. L’88enne, non avendo grosse disponibilità finanziarie, ha consegnato nelle mani di un complice monili in oro per un valore di 3mila euro, salvo poi accorgersi di essersi fatta truffare.

Sull’episodio indagano i carabinieri.