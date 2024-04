Anziana truffata dai finti carabiniere e avvocato

Un’altra truffa è stata compiuta ai danni di un’anziana. La vittima, che risiede a Codroipo e ha 78 anni, è stata contattata al telefono da una persona che si è spacciata per un carabiniere. Il finto militare ha spiegato come il figlio dell’anziana avesse causato un incidente stradale e che, per non finire nei guai, la madre avrebbe dovuto aiutarlo economicamente. Di lì a poco a casa dell’anziana si è presentato un uomo che si è finto avvocato, che ha ritirato monili in oro per 5mila euro. Soltanto in un secondo momento la 78enne ha scoperto di essere stata truffata e ha sporto denuncia ai carabinieri.