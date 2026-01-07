Anziana truffata, i gioielli finiscono al finto carabiniere

Oggi a Casarsa una donna di 84 anni è stata truffata con il metodo della telefonata del finto carabiniere. Il sedicente militare ha chiamato la l’anziana per segnalarle che l’autovettura del coniuge era stata utilizzata per una rapina e che, per evitare conseguenze giudiziarie, avrebbe dovuto consegnare tutti i propri preziosi ad un collega che si sarebbe presentato dal lei, così da confrontarlo con il provento della (mai avvenuta) rapina.

La donna è caduta nel raggiro, tanto che all’uomo che si è presentato alla porta ha consegnato i monili in oro che aveva in casa, rendendosi conto solo alla fine di essere stata vittima di una truffa. Con lo stesso metodo, sempre oggi, sono state tentate altre due truffe a Pordenone.