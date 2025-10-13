  • Aiello del Friuli
lunedì 13 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Anziana udinese truffata da finti carabinieri: spariti tutti i suoi averi
Tamponamento a catena a Udine, coinvolti un bus e tre auto
Ladri in azione ieri sera a Corno di Rosazzo
Bofrost partecipa al congresso "Spazio nutrizione 2025"
Tre giorni per reclutare nuovo personale in regione
Assestamento di bilancio: oltre 14 milioni alla Destra Tagliamento
Corteo pro Pal e Italia- Israele, diverse modifiche alla viabilità
La rete irrigua del FVG si ammoderna: 34 gli interventi del Consorzio...
Il futuro è Mobile: il design visto dai giovani
Coldiretti: al Mercato di Campagna Amica Gorizia un incontro dedicato alla...
Cronaca

Anziana udinese truffata da finti carabinieri: spariti tutti i suoi averi

I malviventi le avevano riferito che una rapina era stata commessa da una banda utilizzando la sua auto
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Ennesima truffa con la tecnica dei finti carabinieri ai danni di una anziana. Questa volta la vittima è stata una quasi centenaria udinese, residente nel centro città. La 95enne è stata contattata telefonicamente da un malvivente che si è presentato come maresciallo dell’Arma. Alla signora è stato raccontato che la sua automobile era stata utilizzata da una banda per compiere una rapina all’interno di una gioielleria. Si era quindi resa necessaria una verifica dei gioielli che possedeva in casa, per scongiurare qualsiasi ipotesi di reato a suo carico.

Una volta convinta, la friulana è stata raggiunta da un complice, che approfittando della verifica, è scappato con tutti i suoi averi. Il bottino è ancora da quantificare. Sul caso procede il Norm di Udine.

