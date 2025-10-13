Anziana udinese truffata da finti carabinieri: spariti tutti i suoi averi

Ennesima truffa con la tecnica dei finti carabinieri ai danni di una anziana. Questa volta la vittima è stata una quasi centenaria udinese, residente nel centro città. La 95enne è stata contattata telefonicamente da un malvivente che si è presentato come maresciallo dell’Arma. Alla signora è stato raccontato che la sua automobile era stata utilizzata da una banda per compiere una rapina all’interno di una gioielleria. Si era quindi resa necessaria una verifica dei gioielli che possedeva in casa, per scongiurare qualsiasi ipotesi di reato a suo carico.

Una volta convinta, la friulana è stata raggiunta da un complice, che approfittando della verifica, è scappato con tutti i suoi averi. Il bottino è ancora da quantificare. Sul caso procede il Norm di Udine.