Anziane accerchiate e derubate nei supermercati: tre arresti

GUARDA IL VIDEO Accerchiate e derubate nei supermercati. Vittime persone anziane, soprattutto donne, alle quali, una una volta distratte, veniva rubato con abilità il portafoglio dalla borsa e o dalla zaino. Ad agire tre cittadini bulgari, un uomo e due donne, che sono stati arrestati dalla polizia di Pordenone: sono accusati di far parte di un gruppo criminale dedito alla commissione di furti seriali, con carattere transnazionale, commessi sistematicamente in Italia e in altri stati europei. Soprattutto Austria.

L’indagine è partita dopo la denuncia di una 79enne, vittima di un furto avvenuto il 19 gennaio all’interno di un supermercato di San Vito al Tagliamento. Nella stessa giornata la polizia ha documentato quattro distinti episodi, commessi con la medesima tecnica, in altrettanti supermercati tra le province di Pordenone e Udine.

Il modus operandi era consolidato: mentre due donne distraevano la vittima e le derubavano, l’uomo, che faceva da palo all’esterno del supermercato e rimaneva in costante contatto telefonico con le complici, garantiva una rapida fuga in macchina.

I tre malviventi, giunti in Italia dalla Bulgaria a bordo di auto a noleggio, colpivano in rapida sequenza più esercizi commerciali situati in diverse località, per poi fare ritorno nel Paese d’origine.

Due sono stati arrestati all’aeroporto di Orio al Serio, al momento dello sbarco da un volo proveniente dalla Bulgaria non soggetto a controlli di frontiera. Alcuni giorni dopo anche il terzo componente della banda — ricercato a livello nazionale ed europeo — è stato rintracciato ed arrestato nei pressi della stazione di Trieste.