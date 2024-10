Anziane truffate dal finito carabiniere: denunciati

Spacciandosi per carabinieri, hanno sottratto 10mila euro a due anziane residenti a Morsano al Tagliamento e Cona, nel Veneziano. Due ventenni di origini campane sono stati denunciati e sarà vietato loro tornare per i prossimi quattro anni nei due comuni.

L’indagine è stata condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Pordenone dopo due truffe che erano state commesse il 10 e l’11 gennaio del 2023.

Le ignare vittime avevano ricevuto una telefonata in cui un truffatore, spacciandosi per un pubblico ufficiale, comunicava loro che uno stretto parente era stato arrestato per aver causato un grave incidente stradale. Per evitare peggiori conseguenze, il truffatore aveva convinto le anziane a consegnare denaro e monili a una persona che, di lì a poco, si sarebbe presenta a casa.

Solo dopo aver chiamato i propri cari, le due donne avevano scoperto di essere state ingannate. Da lì la querela di parte presentata ai carabinieri, le successive indagine e, infine, la denuncia dei due truffatori.