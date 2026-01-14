  • Aiello del Friuli
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
mercoledì 14 Gennaio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Anziani autosufficienti, a Cervignano un’alternativa alla casa di riposo
Cordenons e Pordenone più vicine: via ai lavori per 2,5 milioni
Inaugurato il nuovo plesso scolastico di Terzo d’Aquileia
Tpl: nodo è la mancanza di personale, a Udine 24 nuovi...
Il Bearzi dice no al sovradimensionamento del Tempio crematorio
Calano i furti ma i ladri colpiscono ancora
Arresto cardiaco in strada, gravissimo un 70enne
Cassazione, rigettato il ricorso dello Snami sulla continuità assistenziale
Scoppia la ruota durante la riparazione, meccanico ferito
Nuova centenaria in Friuli: è la signora Maria di Resia
Anziani autosufficienti, a Cervignano un'alternativa alla casa di riposo

847 mila euro dalla Regione. In via Garibaldi nascerà una nuova struttura di domiciliarità per anziani autosufficienti
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Rigenerazione urbana e welfare di comunità. Un edificio comunale per dare una risposta concreta ai nuovi bisogni sociali. È questo il cuore del progetto di domiciliarità e coabitazione approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e finanziato con un contributo di 847 mila euro, che sarà realizzato nel Comune di Cervignano del Friuli. L’intervento punta a recuperare l’immobile – di proprietà comunale – sito in via Garibaldi 29 per offrire un’alternativa di inclusione agli anziani autosufficienti.

«Siamo orgogliosi di questo finanziamento – dichiara il sindaco Andrea Balducci – perché premia una progettualità attenta alle persone e consente di restituire alla comunità un immobile comunale con una funzione sociale di grande valore».

Nel dettaglio, come spiega l’assessore all’Urbanistica ed edilizia privata Carlotta Francovigh, «l’edificio ospiterà dieci posti letto per anziani autosufficienti che non devono finire in casa di riposo. Sarà presente assistenza socio-assistenziale e ambienti condivisi come cucina, salotto e spazi per attività ludiche».

La posizione centrale consentirà agli ospiti di muoversi a piedi verso il centro, i servizi sanitari e il municipio, mentre un giardino permetterà attività e momenti di relax all’aria aperta. .

