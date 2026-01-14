Anziani autosufficienti, a Cervignano un’alternativa alla casa di riposo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Rigenerazione urbana e welfare di comunità. Un edificio comunale per dare una risposta concreta ai nuovi bisogni sociali. È questo il cuore del progetto di domiciliarità e coabitazione approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e finanziato con un contributo di 847 mila euro, che sarà realizzato nel Comune di Cervignano del Friuli. L’intervento punta a recuperare l’immobile – di proprietà comunale – sito in via Garibaldi 29 per offrire un’alternativa di inclusione agli anziani autosufficienti.

«Siamo orgogliosi di questo finanziamento – dichiara il sindaco Andrea Balducci – perché premia una progettualità attenta alle persone e consente di restituire alla comunità un immobile comunale con una funzione sociale di grande valore».

Nel dettaglio, come spiega l’assessore all’Urbanistica ed edilizia privata Carlotta Francovigh, «l’edificio ospiterà dieci posti letto per anziani autosufficienti che non devono finire in casa di riposo. Sarà presente assistenza socio-assistenziale e ambienti condivisi come cucina, salotto e spazi per attività ludiche».

La posizione centrale consentirà agli ospiti di muoversi a piedi verso il centro, i servizi sanitari e il municipio, mentre un giardino permetterà attività e momenti di relax all’aria aperta. .