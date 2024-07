Anziani morti in casa, i corpi in avanzato stato di decomposizione

Due anziani coniugi – lei del 1941, lui del 1947 – sono stati trovati senza vita, questa mattina, in un appartamento in via Bariglaria a Udine. Erano in evidente stato di decomposizione. Al momento, nonostante l’autorità giudiziaria abbia disposto ulteriori accertamenti sulle salme, il decesso sarebbe riconducibili a cause naturali.

Questa mattina è stata una vicina di casa a chiamare i vigili del fuoco. Sentiva degli odori nauseabondi provenire proprio dalla casa dei due anziani. Quando i pompieri sono entrati nella loro abitazione, li hanno trovati morti già da numerosi giorni.

Dopo il decesso di uno, l’altro potrebbe non aver retto il dispiacere. Troppo grande da sopportare, dopo una vita trascorsa insieme. Sul posto, oltre al medico legale, i carabinieri della stazione di Udine Est.