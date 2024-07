Anziani protagonisti di spot anti truffa

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO.

Cinque spot televisivi per aiutare gli anziani a riconoscere e prevenire le truffe di cui, sempre più spesso, sono vittime. E’ l’iniziativa del comune di Pordenone, che ha voluto ingaggiare gli anziani stessi che, insieme alla polizia locale, sono diventati attori per un giorno.

Anziani sempre più vittime di truffe. Il comune di Pordenone, d’intesa con la Prefettura e la Questura, ha deciso allora di scendere in campo e di schierarsi a loro fianco, nel tentativo di metterli in guardia da chi, spacciandosi magari per un avvocato, un carabiniere, un tecnico del gas o un addetto alla riscossione dei tributi, ha un unico obiettivo: suscitare in loro emozioni forti e quindi approfittarne per farsi dare, a seconda dei casi, soldi ed oggetti di valore.

Questa volta sono stati gli anziani dell’associazione San Valentino a diventare attori per un giorno. Così come gli agenti della polizia locale. Sono stati realizzati, grazie ad un contributo ministeriale, cinque spot che verranno messi in onda, in orario serale, sulle emittenti locali.