Anziani truffati dal finto carabiniere

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non c’è pace per gli anziani. Sempre più vittime – è il caso dirlo – di truffe. Le stesse odiose truffe. Una su tutte: quella del finto carabiniere, che contatta l’anziano al telefono e gli comunica che il nipote è rimasto coinvolto in un incidente stradale. E che per evitare che finisca in carcere, è necessario pagare. Non è necessario sborsare cifre astronomiche, sia chiaro, ma è sufficiente quanto è in quel momento nelle disponibilità della vittima della truffa: monili in oro e soldi.

Raggiri che ormai, nonostante le numerose campagne pubblicitarie messe in campo dalle forze dell’ordine con il contributo anche di persone delle spettacolo, sono all’ordine del giorno. Due quelle denunciate ai carabinieri – quelli veri – tra ieri e oggi.

La prima si è verificata a Flaibano, la seconda a Pozzuolo del Friuli. Identico il modus operandi e, a questo punto, verrebbe da pensare che ad agire siano stati gli stessi malviventi.

Nel primo caso un’anziana ha consegnato nelle mani di un sedicente avvocato 1500 euro in contanti e vari gioielli, il cui valore non è ancora stato quantificato; più corposo il secondo colpo messo a segno, che ha fruttato 5mila euro.

Troppo tardi quando le vittime si sono rese conto di essere state truffate: i nipoti non solo non erano stati coinvolti in un incidente stradale ma stavano benissimo.