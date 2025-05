Anziani truffati: soldi e preziosi trovati nell’auto di un ceko

E’ stato denunciato per ricettazione il 28enne della Repubblica Ceca fermato per un controllo, alla barriera di Ugovizza, verso il confine di Stato, dai carabinieri del Radiomobile di Tarvisio e dai colleghi di Pontebba. L’uomo, alla guida di una Skoda Octavia, ha mostrato subito segni di insofferenza. Da qui la perquisizione della vettura. All’interno i militari hanno trovato 50 gioielli con pietre preziose e 1630 euro in contanti. Provento della truffa che precedentemente il 28enne aveva commesso ai danni due anziani della provincia di Verbania.

Tutto il materiale è stato sequestrato e l’uomo denunciato.