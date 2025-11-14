Anziano “annusa” la truffa telefonica e fa arrestare due uomini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dilaga, nella Destra Tagliamento, il fenomeno delle truffe ai danni di persone anziane. Dodici quelle sventate nelle ultime ore, i carabinieri, grazie all’intuito di una potenziale vittima, sono riusciti ad arrestare due uomini di 23 e 53 anni residenti a Napoli. Sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale e tentata rapina impropria in concorso.

E’ nel centro di Maniago che i due, dopo una breve ma pericolosa fuga in macchina, sono stati bloccati dai militari. Poco prima, fingendosi carabinieri, avevano contattato telefonicamente un anziano di 83 anni raccontandogli di aver trovato dei documenti falsi a suo nome. Gli sono state prospettate due possibilità: quella di recarsi in caserma ed affrontare le conseguenze giudiziarie del caso oppure chiudere la pratica, in modo amichevole, pagando una somma di denaro a finti militari che, di lì a poco, si sarebbero presentati a casa sua.

L’uomo, insospettito dalla richiesta decisamente insolita, pur mantenendo aperta la conversazione con i truffatori, ha informato la figlia, che, a sua volta, ha allertato i veri carabinieri che, grazie alla tempestiva segnalazione, hanno atteso l’arrivo dei due malviventi e li hanno arrestati dopo un inseguimento. Il gip di Pordenone ha disposto la misura cautelare del carcere per il 23enne e quella dei domiciliari con braccialetto elettronico per il complice.