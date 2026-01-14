  • Aiello del Friuli
mercoledì 14 Gennaio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Elifriulia esporta modello Fvg nel mondo
Bonifico sospetto, spillati 93 mila euro ad un anziano
CDP e Intesa Sanpaolo: 1 miliardo per la crescita di Pmi...
Alberghi diffusi Fvg, Renzo Carniello confermato presidente
Cyber attacchi e AI in cima alle paure delle imprese
Frontale tra auto a Bagnarola, quattro feriti. Due sono gravi
Trieste, GdF chiede elenchi iscritti Aire per verifiche fiscali
Fauner su olimpionici dimenticati: “Toppa peggio del buco”
Un registro a tutela del patrimonio immateriale del FVG
A bordo di una bici rubava nell’Isontino: fermato
Bonifico sospetto, spillati 93 mila euro ad un anziano

Denunciato un 23enne per truffa aggravata ai danni di un 79enne di Cividale del Friuli
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

I Carabinieri di Cividale del Friuli hanno denunciato un 23enne di origine campana per una truffa aggravata commessa ai danni di un 79enne della cittadina ducale.

A maggio l’anziano aveva ricevuto un messaggio su un presunto bonifico sospetto. Poco dopo, contattato da un finto maresciallo dei Carabinieri, era stato convinto a effettuare un bonifico istantaneo di 93 mila euro ai truffatori. Ulteriori richieste di denaro non sono andate a buon fine grazie al tempestivo intervento dei veri Carabinieri, che hanno bloccato altri pagamenti e avviato le indagini.

Le verifiche hanno permesso di identificare l’autore del raggiro e di recuperare il denaro del friulano. L’Arma invita i cittadini a non effettuare mai versamenti su richiesta di telefonate o messaggi sospetti e di rivolgersi in caso di dubbi sempre alle forze dell’ordine.

