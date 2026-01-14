Bonifico sospetto, spillati 93 mila euro ad un anziano

I Carabinieri di Cividale del Friuli hanno denunciato un 23enne di origine campana per una truffa aggravata commessa ai danni di un 79enne della cittadina ducale.

A maggio l’anziano aveva ricevuto un messaggio su un presunto bonifico sospetto. Poco dopo, contattato da un finto maresciallo dei Carabinieri, era stato convinto a effettuare un bonifico istantaneo di 93 mila euro ai truffatori. Ulteriori richieste di denaro non sono andate a buon fine grazie al tempestivo intervento dei veri Carabinieri, che hanno bloccato altri pagamenti e avviato le indagini.

Le verifiche hanno permesso di identificare l’autore del raggiro e di recuperare il denaro del friulano. L’Arma invita i cittadini a non effettuare mai versamenti su richiesta di telefonate o messaggi sospetti e di rivolgersi in caso di dubbi sempre alle forze dell’ordine.