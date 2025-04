Anziano in bicicletta investito da un camion, paura in viale Grigoletti

Attimi di paura, oggi pomeriggio, in via Grigoletti a Pordenone. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, un uomo di 76 anni è stato investito da un camion. L’incidente è accaduto poco prima delle 17 di fronte alla farmacia comunale.

Il mezzo pesante, che stava procedendo a passo d’uomo, ha urtato la bicicletta, in sella alla quale c’era l’anziano, che è finita sotto il camion.

L’uomo, rimasto sempre cosciente, è stato soccorso da personale del 118 giunto sul posto con ambulanza ed automedica insieme ad una squadra dei vigili del fuoco. Una volta prestate le prime cure, è stato condotto all’ospedale di Pordenone. Non sarebbe in pericolo di vita.