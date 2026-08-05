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Cronaca

Anziano maltrattato, nipote e marito patteggiano 1 anno e 4 mesi

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Avrebbero dovuto prendersi cura dell’anziano zio di 86 anni. Invece, secondo le accuse, i due coniugi lo hanno vessato per mesi, sottoponendolo a umiliazioni, con minacce anche di morte, rendendo la convivenza un inferno. Da qui l’accusa di maltrattamenti in famiglia in concorso ai danni di persona disabile.
Per quell’imputazione, Katia Zilli, 54 anni, nipote dell’anziano, e Alessio Peresutti, 57 anni, entrambi di Torreano, hanno patteggiato davanti al Gup di Udine Carlotta Silva 1 anno e 4 mesi ciascuno. Il giudice ha concesso loro la sospensione condizionale della pena, subordinata alla frequenza di corsi di recupero.
A scoprire quanto stava accadendo nella loro abitazione, dove era ospitato lo zio, sono stati i carabinieri della Compagnia di Cividale che, sotto il coordinamento della Procura di Udine, hanno documentato i fatti con riprese audio-video. In particolare, i militari dell’Arma hanno riscontrato come, tra l’agosto e il settembre 2025, i coniugi avessero umiliato costantemente l’anziano, urlandogli contro, insultandolo e prendendolo in giro perché non riusciva a contenere i propri bisogni.
Inoltre, da quanto è emerso dalle indagini, l’uomo – confinato in una stanzetta – era costretto a espletare i bisogni sul terrazzo, in giardino o in un vicino rudere. Quando lo cambiavano, inoltre, i due lo minacciavano e in alcuni casi lo schiaffeggiavano. In un’occasione la nipote disse di volerlo abbandonare appena terminato di pagare le spese, facendogli capire che lo teneva con sé solo per i soldi dell’assistenza.
Lo zio, che non era in grado di parlare, reagiva con urla e lamenti incomprensibili.
Visti i risultati delle indagini, a metà settembre 2025, il giudice tutelare di Udine ha allontanato la vittima dalla casa e ha ordinato il suo ricovero in una Rsa di Cividale. Il Gip, dal canto suo, ha emesso per i coniugi la misura cautelare del divieto di dimora nella città ducale. Poco tempo dopo, l’anziano è deceduto.

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