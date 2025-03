Anziano morto a Limena (Pd), caccia a un triestino in tutto il nordest

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Alessio B, triestino di circa 40 anni è ricercato in tutto il nord est, al momento come persona informata sui fatti in merito al decesso di Franco Bernardo Bergamin il cui corpo è stato trovato nella sua casa a Limena, comune in provincia di Padova, ieri. Il 40enne viveva nella casa dell’uomo di 80 anni. Gli inquirenti si mantengono cauti anche se diversi indizi farebbero propendere per una morte violenta che risalirebbe a diversi giorni fa.

L’allarme è stato dato dalla sorella e dal cognato che hanno contattato il 112 non avendo sue notizie da tempo. Il corpo di Bergamin era chiuso in un armadio all’interno di alcuni sacchi e per coprire l’odore era stato spruzzato un deodorante per ambiente.

Le indagini al momento sono concentrate sull’inquilino e da alcune indiscrezioni Alessio B. avrebbe dei precedenti per estorsione e circonvenzione di incapace. Le indagini sono a cura dei Carabinieri che lo stanno cercando in tutto il nord est anche a Trieste da dove nei giorni scorsi aveva postato delle foto sui social.